تفاصيل إهداء ميكروفون العندليب للمطرب الصاعد محمود راتب

أهدى محمد شبانة ابن شقيق الفنان عبد الحليم حافظ الميكروفون الذهبي للعندليب إلى المطرب الصاعد محمود راتب.

وعن تفاصيل هذا القرار قال شبانة في بيان صحفي أنه استمع مؤخرا لدعاء بصوت المطرب الصاعد محمود راتب بعنوان "عشان أتوب" ، ليجد نفسه أمام صوت مؤثر وحساس ويتميز بتوصيل معنى الكلمة والجملة اللحنية ، مشيرا إلى أنه يتوقع له النجاح والاستمرار وحجز مكان مرموق بين النجوم الكبار في الفترة المقبلة ، وأنه لم يجد أثمن من الميكروفون الذهبي للعندليب حتى يهديه إياه تشجيعا له.

وأضاف شبانة أن قصة هذا الميكروفون تعود لفترة السبعينات حيث أهداه شخصية عربية مرموقة للعندليب، وغنى به خلال حفلة معرض دمشق الدولي في شهر أغسطس عام 1976، وهذا الحفل يعد من أخر الحفلات العامة لعبدالحليم.

وعبر المطرب الصاعد محمود راتب عن سعادته البالغة بهذه الهدية، وقال في تصريحات صحفية أنه فخور باقتناء ميكروفون الفنان الكبير عبدالحليم حافظ ، ويتمنى أن يكون على قدر هذه المسئولية الضخمة.

يشار إلى أن محمود راتب طرح العديد من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية " أحلى الكلام" من ألحانه ، وكلمات حسام عمر، وتوزيع وليد ميمني، وبعدها طرح أغنية "كل العيون" كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم وتوزيع نور، وقام بتصويرها فيديو كليب مع المخرجة نهال نبيل ، بالإضافة إلى دعاء "عشان أتوب" من كلماته وألحانه وتوزيع وليد ميمني ، كما يستعد لطرح أغنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتقول كلمات دعاء "عشان أتوب" :

ويارب كل المشكلة مش ف الذنوب

مانا كل يوم بلجأ اليك تفتحلى سكه عشان اتوب

كل المشاكل فيا اصلاً نفسها

ده انا شئ ضعيف بعمل حاجات مش قادر ابعد عنها

كل المشاكل بلقى عندك حلها

مانت الحليم وانت الغفور

اكتبلى لاخر عمرى نور

خلينى اقرب منك اووووى

واكتبلى ازور بيت الرسول

https://www.youtube.com/watch?v=uG0OChG-afs