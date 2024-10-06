خبير: الشعب الفلسطيني يُعاني منذ 80 عامًا من كل أشكال الانتهاكات

قال الدكتور فتوح هيكل، مدير الأبحاث والمستشار السياسي لمركز "تريندز" للبحوث، إن الشعب الفلسطيني يُعاني منذ 80 عامًا من كل أشكال الانتهاكات سواء القتل أو التنكيل أو التهجير المستمر.

وأضاف "هيكل"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "الضفة الإخبارية"، المذاع على فضائية "ألقاهرة الإخبارية"، أن دولة الاحتلال تفرض حربًا على الشعب الفلسطيني منذ عدة عقود، وهذا أحد أسباب انتشار التطرف والإرهاب في العالم أجمع، خاصة وأن القضية الفلسطينية حساسة للشعوب العربية والإسلامية خاصة فيما يتعلق بمدينة القدس.

وأوضح أن العنف الذي يُمارس من قبل دولة الاحتلال هو ما يدفع دائمًا الشباب الفلسطيني والإسلامي إلى التطرف بشكل أكبر لمواجهة العنف من قبل دولة الاحتلال.