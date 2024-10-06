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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على حصاد بعثة منتخب مصر للتايكوندو للشباب في بطولة العالم

البعثة المصرية
البعثة المصرية
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اختتمت اليوم  بعثة منتخب مصر للتايكوندو للشباب تحت 17 سنة  مشاركاتها في بطوله العالم للتايكوندو للشباب بكوريا الجنوبية والتي أقيمت خلال الفترة من 1-6 اكتوبر الجاري.

واستطاعت بعثة منتخب مصر للشباب تحقيق الميدالية البرونزية في منافسات وزن أقل من 68 كجم للاعب عمر محمد فتحي  بالاضافة الى دخول 6 لاعبين قائمة أفضل 8 لاعبين في بطولة العالم بعد تأهلهم لدور ربع النهائي وهم حبيبة وائل الحصول على المركز الخامس في وزن أقل من 49 كجم ، احمد يحيي المركز الخامس في وزن أقل من 51 كجم ،عبد الرحمن أحمد المركز الخامس في وزن +78 كجم ، علي محمد المركز الخامس وزن 55 كجم ، عمر وسام المركز الخامس وزن أقل من 63 كجم ، خديجة وليد المركز الخامس وزن أقل من 52 كجم.

ترأس بعثة منتخب مصر الدكتور حسن كمال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو والمشرف على منتخبات الشباب والناشئين، وقاد المنتخب فنيا الكابتن محمود عبد الجواد مديرًا فنيًا والكابتن مصطفى زكي مدرب عام، وكابتن محمد بسيوني مدرب، ومروة صلاح مدربة، وأيمن كمال مدرب عمرو عبد الرازق مدرب مصطفي خالد مدرب، وتامر عبد المنعم مدرب، وخالد رجائى مدرب.

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