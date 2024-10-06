بالصور.. تكريم أبطال أكتوبر وأسر شهداء الجيش والشرطة في بورسعيد

كرم نادي العاملين بالمحافظة والأحياء في محافظة بورسعيد، برئاسة اللواء محمد عامر، مساء اليوم الأحد، عدد من أبطال حرب أكتوبر 73 وأسر شهداء الجيش والشرطة، وذلك خلال الاحتفالية التي نُظمت بمقر النادي، ضمن احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والمئات من أبناء بورسعيد.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمات الحضور، وفقرة فنية لفرقة الموسيقى العربية في بورسعيد، بقيادة المايسترو رجب الشاذلي، قدمت خلالها مجموعة من أشهر الأغاني الوطنية التي تفاعل معها الحضور.

وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع أبطال حرب أكتوبر المجيدة، في ظل أجواء من الفرحة والسرور.

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