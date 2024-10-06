كواليس تلقي الرئيس السادات خبر استشهاد شقيقه في حرب أكتوبر

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن الضربة الجوية المصرية في حرب أكتوبر بدأت بـ 220 طائرة، وكان يستعد بضربة ثانية حال فشل الأولى.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس مبارك أخبر السادات بعد الطلعة الجوية الأولى أنها نجحت بنسبة 80 % ولا حاجة للضربة الثانية.

ولفت اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، إلى أن عاطف السادات شقيق الرئيس السادات استشهد في حرب أكتوبر خلال الضربة الجوية الأولى عندما عاد ليطمئن على نتيجة الضربة، وكان الرئيس حينها متأثرا به لأنه يعتبره أنه ابنه.

وأكد أنه دولة الاحتلال اتخذت قرارات كثيرة بعد الحرب منها إقالة رئيس الأركان الإسرائيلي ورئيس المخابرات وقائد الجبهة الجنوبية وتم تشكيل حكومة جديدة.

