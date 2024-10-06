ضحية جديدة للشهامة.. مقتل «كريم» دفاعًا عن خاله في الخصوص

لم يتحمل «كريم» الشاب العشريني تعرُّض خاله للضرب على يد مجموعة من الأشخاص وسط الشارع فى منطقة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية، وقرَّر دون تفكير للتدخل لإنقاذ خاله من أيدى الوحوش البشرية، محدثًا إياهم قائلا: " يا جماعة إحنا جايين نحل مشكلة حرام عليكم ده راجل كبير".

لكنه لم يدر أنها الكلمات الأخيرة التى سينطق بها حتى قام أحدهم بتسديد طعنة ليسقط على الأرض غارقاً وتبدأ بعدها سلسلة من الأحداث تكشفت عنها العديد من المفاجآت.

كواليس جريمة قتل الشاب فى الخصوص، كما سردها صديقه "محمد" والمقيم معه فى ذات المنطقة، راح ضحيتها شاب كرس حياته لمساعدة أسرته على ظروف الحياة القاسية، والعمل ليل نهار لكسب المال الحلال لتجهيز شقة الزوجية من أجل اليوم المنتظر الذى يتمناه كل شخص فى نفس عمره.

وأشار، إلى أن كريم كان قد تقدم لخطبة فتاة منذ وقت قريب وتمت الخطوبة فى حفل بهيج حضره الأهل والأصدقاء، وكان يسعى جاهدا من أجل إتمام مراسم الزواج.

وأضاف: "كانت أمور كريم المجنى عليه تسير بشكل طبيعي، ويشهد له الجميع بدماثة الخلق، فلم يكن يوماً من ذوى النشاط الإجرامي، بل كان ينبذ التصرفات التى يقوم بها بعض الشباب فى المنطقة ويتصدى لمروجى المواد المخدرة، وهو الأمر الذى جعل الجميع يحزن عليه عقب وفاته بهذه الطريقة البشعة".

وتابع: "القصة بدأت لما كريم ذهب مع ابنة خالته وطفلها نحو منزل طليقها فى منطقة الخصوص لإنهاء بعض الأمور المتعلقة بإجراءات الطلاق، وفى ذلك الوقت قام طليق ابنة خالته بالتعدى على الطفل بالضرب المبرح ثم تعدى على ابنة خالته إثر نشوب مشادة كلامية بينهما، ليقرر كريم الدفاع عنها وطلب منها التوجه نحو بيت العائلة ليخبرهم بما حدث، وهو الأمر الذى تحقق، إلا أن رغبة فى الانتقام سيطرت على المتهم من كريم بسبب دفاعه عن ابنة خالته وطفلها".

وأوضح أنه: "بعد وقت قصير وصل كريم مع ابنة خالته نحو منزل الأسرة وسرد لهما تفاصيل تعدى طليقها عليها بالضرب، ليقرر «خاله» التوجه إلى منزل طليق ابنة الأخت لمعاتبته على ما حدث، وهنا قرر كريم عدم ترك خاله يذهب بمفرده نحو هذه العائلة وقرر الذهاب معه، وفور وصولهما بدأ خاله بالحديث مع ذلك الشخص، إلا أن النقاش احتدم بينهما بسبب قيام طليق ابنة الأخت بالتحدث بطريقة غير لائقة معهما ووجه لهما السباب والشتائم".

واستطرد: "طليق ابنة الأخت لم يكتف بذلك بل استعان بآخرين وقام بالتعدى على خال كريم بالضرب، وهنا قرر كريم التدخل لإنقاذ خاله قائلا:" يا جماعة احنا جايين نحل مشكلة حرام عليكم ده راجل كبير"، ليقوم أحدهما بتسديد طعنة نافذة سقط على أثرها مغشياً عليه وتم نقله إلى المستشفى، وبعد مكوث يومين فى المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة، متابعا: "أسرة كريم فى حالة صعبة بعد الحادث والجميع هنا يطلب القصاص من المهتمين".