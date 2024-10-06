بسبب وصل أمانة.. متهم يهشم رأس صديقه ويدفن الجثة خلف المنزل في مطروح

"الرفيق قبل الطريق"، و"احذر عدوك مرة.. وصديقك ألف مرة".. جميعها عبارات وجُمل شعبية دارجة، يرددها الآباء والأمهات دائما، لحث أبنائهم على اختيار الصديق الصالح والبعد عن رفيق الشر. إلا أنها تحولت مع مرور الوقت إلى سراب فى عقول الأبناء، فسلموا أنفسهم لأصدقاء يرفعون شعار «مفيش صاحب يتصاحب»، لتنتهى حياتهم على أيديهم، بسبب خلافات مالية بسيطة أو غيرها من الأسباب المختلفة، فى جرائم قتل مروعة عنوانها «الغدر والطمع»، ضاربين بـ«عشرة السنين»، عرض الحائط. وكانت آخر تلك القصص والحكايات المأساوية فى مسلسل قتل الأصدقاء على يد أصدقائهم، فى محافظة مرسى مطروح، بعدما أقدم شاب على تهشيم رأس صديقه، ودفن جثته خلف المنزل.

يقتل القتيل ويمشى فى جنازته

هذا المثل يمثل ملابسات هذه الجريمة بكل حذافيرها، فبعدما أنهى المتهم على صديقه ومثل بجثته ودفنها، توجه إلى قسم شرطة مطروح وبعينيه براءة الذئب من قتل ابن يعقوب، طلب المتهم وهو يبكى بدموع التماسيح من ضباط القسم أن يحرروا له محضر لاختفاء أعز أصدقائه، وبعد أن أبلغ المتهم الضباط بمرور أكثر من ٢٤ ساعة على الاختفاء وافقوا بالفعل على تحرير المحضر.

بدأت المتهم فى إخبار الضابط محرر المحضر بعلاقته عن صديقه، وقال له إن “المختفي” أعز أصدقائه، وتجمعهم صداقة ممتدة طيلة سنوات عديدة، وبينهما تعاملات كثيرة وعلاقات أسرية على المستوى الشخصي.

المتهم أكمل فى أقواله، أنه يقيم بمنطقة مرسى مطروح، وصديقه الغائب من مدينة المحلة بمحافظة الغربية، وفى يوم غيابه ترك سيارته الملاكى أمام منزل ولم يعد حتى الآن.

الضابط القائم بتحرير المحضر وجه تساؤلات للمتهم، قال له، هل تعرف أن الشخص الغائب ذلك له خلافات معك أو مع أى شخص آخر؟ نفى حينها صديقه بشكل قاطع قائلًا: لا توجد أى خلافات بينى وبين صديقى أو بينه وبين أى شخص آخر.

أقفل المحضر على ذلك، وباشرت وحدة المباحث بالقسم العمل على هذا البلاغ، وبدورها قامت بإبلاغ مديرية الأمن وتشكيل فريق بحث جنائى مكبر، لفحص هوية الضحية وعلاقاته وآخر مكان تردد إليه وتفريغ كاميرات المراقبة، ومطالبة التحريات بأقوال صديقه المبلغ بالاختفاء.. وهنا جاءت الكارثة، إذ تبين عدم صحة رواية المبلغ وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

كشف ملابسات الواقعة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، بغياب صديق له، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية، عقب خروجه من منزله تاركاً سيارته الملاكى أمام منزل وعدم عودته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام أسفرت الجهود عن عدم صحة رواية المبلغ وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

إيصال أمانة السبب

وبمواجهته أقر بأنه نظراً لسابقة قيامه بالتوقيع على إيصال أمانة بمبلغ "محدد" لصالح "المجنى عليه" لخلافات مالية بينهما ورغبته فى استرداد الإيصال المُشار إليه، فقام باستدراجه بزعم استضافته بمنزله الكائن بدائرة القسم، واحتجازه للضغط عليه لاسترداد إيصال الأمانة.

سيخ حديدي

وعقب حضور المجنى عليه ومطالبته باسترداد إيصال الأمانة حدثت بينهما مشادة كلامية قام خلالها بالتعدى عليه بـ «سيخ حديدى» محدثاً به عدة إصابات أودت بحياته، واستولى على هاتفه المحمول ثم قام بالتخلص منه بدفنه بقطعة أرض فضاء خلف منزله.

وقام بالتخلص من هاتفه المحمول عن طريق إلقائه بسيارة أجرة "ميكروباص" لإبعاد الشبهة الجنائية عنه.. كما تم بإرشاده استخراج جثة المجنى عليه من مكان دفنها وضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وصرحت النيابة النيابة بدفن الجثمان، بعد توقيع الصفة التشريحية عليه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له فى الموعد القانونى المحدد.

