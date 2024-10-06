مصرع شاب بالحبة السامة بعد مشادة كلامية مع والدته بعابدين

لقى شاب مصرعه إثر تناولة جرعة غلة سامة بعد مشادة كلامية مع والدتة في منطقة عابدين.

تلقّى قسم شرطة عابدين إشارة من مستشفى قصر العيني باستقبالها شخصا يبلغ 26 عاما بدائرة القسم، ومقيم بمحافظة سوهاج مصاب بفقدان الوعي، وتوفي أثناء إسعافه إثر ادِّعاء تناول أقراص غلة.

وبالانتقال وسؤال زميليه بالعمل قرَّرا أنه حال مُباشرة المتوفى عمله صحبتهما حدثت مشادة كلامية بينه وبين والدته أثناء تواصله معها هاتفياً وعقب ذلك فوجئا بشعوره بحالة إعياء شديدة وآلام بالبطن وسقط مغشياً عليه ، فقاما بنقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفي.