حفظ التحقيقات حول وفاة شاب بمياه النيل بالعجوزة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حفظ التحقيقات حول وفاة شاب إثر غرقه بمياه النيل بعدما تبين عدم وجود شُبهة جنائية حول الواقعة.

تلقى الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طالب في مياه النيل بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق طالب أثناء السباحة، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.