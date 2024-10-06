حاولت إنقاذ شقيقها فلحقت به.. تفاصيل وفاة شقيقين سقطا من السادس بـ15 مايو

واقعة مروعة شهدتها مدينة 15 مايو، جنوب محافظة القاهرة، بعد وفاة طالبة وشقيقها إثر سقوطهما من شرفة شقتهما من الطابق السادس.

وكشفت التحريات التي أجراها المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، تفاصيل الواقعة، إذ تبين أن الطفل المتوفي عمره 10 سنوات، واختل توازنه أثناء اللهو بالقرب من الشرفة بغرفة النوم، وتعرض للسقوط، فحاولت شقيقته وعمرها 15 عاما، الإمساك به، إلا انها لم تتمكن من إنقاذه واختل توازنها وسقطت معه.

صرحت نيابة 15 مايو والتبين، بدفن جثتي لطفلة وشقيقها، سقطا من الطابق السادس، بمدينة 15 مايو.

تلقى المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من الأهالي بدائرة القسم، مفاده سقوط طفلة وشقيقها من الطابق السادس، ومصرعهما.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع كل من "منة محمد"، وشقيقها "حسام محمد"، أثناء اللهو بشرفة شقتهما، اختل توازنهما وسقطا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.