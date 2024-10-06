مطعم الحبايب ليس الأخير.. مهنة الطباخ "الشيف" مادة دسمة في الأعمال الفنية

اعتادت السينما والدراما أن تسلط الضوء على بعض المهن المجتمعية، ولعل أبرز تلك المهن المصاحبة للعديد من الأعمال الفنية، مهنة الطباخ "الشيف"، وقدمت السينما والدراما المثير منها، ووصل الأمر أن بعض الأعمال الفنية قامت علي هذا الدور، وكانت هي المحرك الرئيسي للأحداث.

وتعد تلك المهنة لها طبيعة خاصة فهي تتعامل بشكل مباشر مع الجماهير، وتصنع حالة من الود والوصال حال ظهورها في الأعمال الفنية، ولها شعبية كبيرة فى قلوب الجمهور على مستوى الدراما والسينما.

مسلسل مطعم الحبايب

يقدم الفنان أحمد مالك شخصية شاب يعمل “شيف” فى المطاعم للأكلات السريعة، وتبني الأحداث حول طموح وحلم هذا الشاب فى أن يفتح مطعما خاصا به.

ويعلق الفنان أحمد مالك أنه استعان بطباخ لمدة شهرين، وظل يتدرب على كيفية الطهي والظهور بسرعة في الأداء، كي يقنع الجمهور بالدور الذى يقدمه.

المسلسل بطولة أحمد مالك، هدي المفتي، بيومي فؤاد، إنتصار، إسلام اإبراهيم، سامي مغاوري، والإخراج عصام عبدالحميد.

لن أعيش في جلباب أبي "فاطمة كشري"

ظهرت شخصية فاطمة كشري، والتى قدمتها الفنانة عبلة كامل، بشكل يظهر فى بادئ الأمر بشخصية ثانوية في العمل الفني، خاصةً أنها أكملت دورها ربة منزل بعد ترك العمل، ولكن بالتأمل لدور فاطمة كشري فى حياة بطل العمل نور الشريف، والتدرج من حياة الصبي في وكالة البلح، إلي أكبر تاجر بها.

وهو ما يعكس مراحل الزوجة فاطمة كشري من العمل على عربة مأكولات الكشري في شارع الوكالة فترات التعارف مع الصبي عبدالغفور البرعي، إلي العيش فى نعيم المعلم عبدالغفور البرعي، لتكون عربة الكشري ومهنة فاطمة كشري دلالة التدرج فى السياق الدرامي للعمل.

المسلسل بطولة نور الشريف، عبلة كامل، عبد الرحمن أبو زهرة، مصطفى متولي، رشوان توفيق.

بالحجم العائلي "من السفارة إلي الطهي"

قدم مسلسل بالحجم العائلي للفنان يحيي الفخراني، نموذجا مختلفا لتغيير النمط والصورة الذهنية عن الطباخ، وأنه مهنة لا يمكن أن يستحي منها أي من العاملين بها، حيث جسد شخصية سفير يعشق الطهي ويمارس ذلك بكل حب رغم المشاكل التي يتسبب فيها إصراره على ممارسة الطهي.

المسلسل بطولة يحيي الفخراني، يسرا اللوزي، أحمد مجدي، ندي موسي، ميرفت أمين والإخراج هالة خليل.

وعلى مستوى السينما قدم فيلم طباخ الرئيس شكلا محوريا لمهنة الطباخ، وكانت الحبكة الدرامية للعمل مبنية على تلك المهنة، وكيف كان الطاهي لرئيس الجمهورية هو محرك كل الأحداث فى العمل، وكانت هناك رسالة منه أنه لسان حال المواطن فى الشارع المصرى، ويكون هو دليل الرئيس لمعرفة ما يدور بشكل واقعي وحقيقي فى البلاد.

وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً بعد عرضه، وأصبح الطباخ هو صانع الأحداث داخل الفيلم، والأفيشات والدعاية للعمل.

الفيلم بطولة طلعت زكريا، خالد ذكي، جمال إسماعيل، داليا مصطفى، سامح حسين، سعيد طرابيك، والإخراج سعيد حامد.