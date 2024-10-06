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الأحد 06 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نهاية الحرام.. سقوط لص من الطابق الرابع أثناء السرقة بـ15 مايو

ارشيفية
ارشيفية
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تعرض لص للسقوط من أعلى عقار بمدينة 15 مايو، أثناء قيامه بسرقة شقة جاره، مما أسفر عن وفاته في الحال، وتحفظت قوات الأمن علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
 وردت إشارة لضباط قسم شرطة 15 مايو، من مستشفى 15 مايو، مفادها، استقبال جثة شخص مصاب بكسور ونزيف داخلي وكدمات متفرقة من الجسد.

وبالانتقال والفحص عُثر على جثة عاطل عمره 40، مصاب بكسور وجروح في أنحاء جسده.
 وبعمل التحريات تبين أن المتوفى كان يتسلق المواسير بالطابق الرابع لسرقة جاره، واختل توازنه وسقط أرضًا، وتُوفي نتيجة إصابته البالغة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتُباشر النيابة التحقيقات.

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