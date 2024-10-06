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الأحد 06 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية الفلسطينية تدين مساعي الكنيست لاستهداف الأونروا وتعطيل أعمالها

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلية على قانون يستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويعطل أعمالها ويخرجها عن الخدمة التي تمارسها بقرار أممي ملزم.
واعتبرت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد أن هذا المشروع اعتداء صارخ على الأمم المتحدة ووكالاتها، ويندرج في إطار حرب الاحتلال على الشعب الفلسطيني وحقوقه، خاصة حق عودة اللاجئين وفقا للقرار الدولي رقم 194، كما أنه امتداد للجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها دولة الاحتلال ضد الأونروا ومؤسساتها وأفرادها ومدارسها.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لوقف تشريع هذا القانون ووقف العمل به.

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