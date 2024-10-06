العاهل الأردني: ممارسات الحكومة الإسرائيلية تقلص فرص السلام

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية تقلص فرص السلام، لافتا إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان أمن المنطقة واستقرارها.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني، في قصر الحسينية، اليوم الأحد، وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، وبحثا المستجدات الخطيرة في المنطقة.

وشدد العاهل الأردني - خلال اللقاء، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني - على أهمية تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة تحول دون توسع الصراع في المنطقة والعالم، مؤكدا ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان.

حضر اللقاء،طبقا لبيان الديوان الملكي اليوم، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفير الفرنسي في عمان أليكسي لو كوور غرانميزون.