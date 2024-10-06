المفوضية الأممية تدعو إلى توفير الدعم الإنساني العاجل للبنان

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن المفوض السامي فيليبو غراندي، دعا إلى توفير المزيد من الدعم الدولي لوضع حدٍّ للكارثة الإنسانية التي تجتاح لبنان.

وأشارت المفوضية الأممية - في بيان أوردته وكالة الأنباء اللبنانية اليوم الأحد إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية الدموية والممتدة منذ أسبوعين تسببت بمقتل مئات الأشخاص وإجبار أكثر من مليون شخص على الفرار من منازلهم.

وقد زار غراندي بيروت للتعبير عن تضامنه مع لبنان وحشد المزيد من الدعم لجميع المتضررين، لبنانيين ولاجئين على حد سواء.

وقال غراندي بحسب البيانً "لقد رأيت اليوم عن كثب الخسائر المأساوية التي تخلّفها هذه الحرب على مجتمعات بأكملها، ويجب احترام القانون الإنساني الدولي ولا يمكن تجاهله، حيث باتت العائلات بلا مأوى، وتقطّعت بها السبل، وهي في العراء برفقة أطفال مصدومين وغير قادرين على فهم ما يحدث، لقد أخبروني جميعًا عن مدى حاجتهم للشعور بالأمان، وضرورة توقف الغارات الجوية حتى يتمكنوا من العودة إلى مدنهم وقراهم".

وتابع: "مع نزوح أعداد كبيرة من الأشخاص داخل البلاد خلال أسبوعين فقط، باتت المآوي التي تديرها الحكومة مثقلة للغاية، وتعمل المفوضية مع الشركاء في المجال الإنساني والسلطات لإيجاد مأوى آمن وعلى نحوٍ عاجل لكل من هو دون مكان يأوي إليه ".

وأعلنت المفوضية أن غراندي سيتوجه بعد زيارته لبنان، إلى سوريا حيث سيلتقي السلطات هناك، بالاضافة إلى لبنانيين وسوريين كانوا فروا عبر الحدود.