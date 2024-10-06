اقرأ غدًا في «البوابة».. في ذكرى العبور العظيم.. السيسي: روح أكتوبر كامنة في جوهر الشعب

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الإثنين 7 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

فى ذكرى العبور العظيم

السيسي: روح أكتوبر كامنة فى جوهر الشعب

51 عامًا من الفخر والعزة لمصر.. ملاحم يرويها أبطال أكتوبر

قرينة الرئيس: نصر أكتوبر إنجاز خالد فى تاريخ الأمة

العالم يترقب الضربة القادمة

تهديدات إسرائيلة إيرانية متبادلة

مصير قائد فيلق القدس غامض.. وفقدان الاتصال مع هاشم صفى الدين

غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.. واستهداف طرابلس للمرة الأولى

إسرائيل فى حالة تأهب قبل ذكرى 7 أكتوبر

الاحتلال يُعلن تطويق منطقة جباليا فى شمال قطاع غزة