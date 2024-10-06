ads
الأحد 06 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ثنائية عمر مرموش تنقذ فرانكفورت من الخسارة أمام بايرن ميونخ

احتفال عمر مرموش
احتفال عمر مرموش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قاد الفرعون المصرى عمر مرموش لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق إنتراخت فرانكفورت، فريقه للتعادل فى اللحظات الاخيره مع نظيره بايرن ميونيخ، بثلاثة اهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب "ديوتشى بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الألماني.
وسجل عمر مرموش هدفى فريقه إنتراخت فرانكفورت الأول و الثالث فى الدقيقتى الـ 22 و92، وهوجو إيكيتيكي فى الدقيقة الـ 35، بينما سجل ثلاثية بايرن اللاعب مين جاي كيم فى الدقيقة الـ 15 و دايوت أوباميكانو فى الدقيقة الـ 38 ، ميكايل أوليس فى الدقيقة 53 من عمر اللقاء.
بهدفى مرموش اكد على صدارته لترتيب الهدافين برصيد بـ 8 اهداف، بفارق 3 اهداف عن الانجليزى هارى كين قرب منافسيه صاحب 5 اهداف.
هذا التعادل أبقى كل فريق فى مركزه ليحتل بايرن ميونيخ صدارة ترتيب الدورى الألمانى برصيد 14 نقطة، بينما يحتل فرانكفورت الوصافة برصيد 13 نقطة.

عمر مرموش إنتراخت فرانكفورت بايرن ميونخ الدوري الألماني