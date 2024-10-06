ثنائية عمر مرموش تنقذ فرانكفورت من الخسارة أمام بايرن ميونخ

قاد الفرعون المصرى عمر مرموش لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق إنتراخت فرانكفورت، فريقه للتعادل فى اللحظات الاخيره مع نظيره بايرن ميونيخ، بثلاثة اهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب "ديوتشى بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الألماني.

وسجل عمر مرموش هدفى فريقه إنتراخت فرانكفورت الأول و الثالث فى الدقيقتى الـ 22 و92، وهوجو إيكيتيكي فى الدقيقة الـ 35، بينما سجل ثلاثية بايرن اللاعب مين جاي كيم فى الدقيقة الـ 15 و دايوت أوباميكانو فى الدقيقة الـ 38 ، ميكايل أوليس فى الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

بهدفى مرموش اكد على صدارته لترتيب الهدافين برصيد بـ 8 اهداف، بفارق 3 اهداف عن الانجليزى هارى كين قرب منافسيه صاحب 5 اهداف.

هذا التعادل أبقى كل فريق فى مركزه ليحتل بايرن ميونيخ صدارة ترتيب الدورى الألمانى برصيد 14 نقطة، بينما يحتل فرانكفورت الوصافة برصيد 13 نقطة.