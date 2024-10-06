مصرع مسن دهسًا أسفل عجلات قطار في العياط

لقي مسن مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنشية أبو العباس بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع مسن إثر اصطدام بجسده بمنشية أبو العباس بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة مسن يدعي "عمر أ" عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمه القطار مما تسبب في وفاته في الحال، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.