الأردن يدين مساعي الكنيست الإسرائيلي الرامية إلى حظر أنشطة وكالة الأونروا بفلسطين

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية مساعي الكنيست الإسرائيلي الرامية إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع موظفيها من الحصول على التأشيرات الدبلوماسية واستثنائها من الإمتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، في بيان اليوم الأحد، إن هذه المحاولات، التي تأتي بعد قيام الكنيست في وقت سابق بتصنيف الأونروا منظمة إرهابية، تمثل استهدافًا ممنهجًا للأونروا ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتعكس السياسة الإسرائيلية المستهدفة اغتيال الوكالة سياسيًا وعرقلة عملها، مضيفًا أن هذه المحاولات الإسرائيلية هي ممارسات لا شرعية وباطلة، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، مؤكدًا أن محاولات الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للوكالة ولرمزيتها، التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، مصيرها الفشل.

وشدد السفير القضاة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية التي تسعى إلى التخفيف من آثار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وأكد أهمية الولاية الممنوحة لوكالة الأونروا بموجب تفويض الأمم المتحدة، مشيرًا إلى ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم للوكالة واستمرارها بتحمل مسؤولياتها التي لا غنى عنها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين.