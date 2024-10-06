طارق الشيخ وعبد الباسط حمودة يطرحان أغنية "شغلنهم إحنا غيرهم"

طرح كل من النجم طارق الشيخ وعبد الباسط حمودة أغنية جديدة تحمل اسم "شغلنهم إحنا غيرهم" من كلمات محمود سوستا، وألحان خالد سلطان، وتوزيع خليل وشندي، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب بشكل جديد لاقى إعجاب الجمهور .

وطرح النجم طارق الشيخ أحدث أغانيه بعنوان "موجوع والهم قتلني" من كلمات أحمد حمتو وألحان كيمو الديب وتوزيع قط كرموز.

وتقول كلمات الأغنية: موجوع والهم قتلني وغصب عني دموعي بتبان، وبحاول أداري كتير أني أنا مكسور وأني أنا تعبان، بس أنا ف الآخر بضعف اعمل إيه طب منا إنسان، إنسان والحزن كسرني لكن مضطر أني أنا مشكيش، وبحاول أني أتأقلم مهما اتألم لازم أعيش، والنبي ياعيوني بلاش الدمعة ياريت آه متفضحنيش.

وقدم مؤخرا المطرب عبد الباسط حمودة تتر مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، على قناة الحياة فى شهر ومنصة Watch it الرقمية.