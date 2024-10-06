الرئيس الإيراني: هجومنا على الكيان الصهيوني كان بهدف كبح وحشيته

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الهجوم الصاروخي على إسرائيل كان يهدف "لكبح وحشيته ومنعه من توسيع جرائمه في المنطقة".

وأوضح بزشكيان أن "العملية تمّت وفقًا لميثاق الأمم المتحدة واستهدفت أهدافًا عسكرية فقط"، مشيرًا إلى أن "الهجوم يهدف لإحلال السلام في المنطقة واحتواء التوترات التي يسببها الكيان الصهيوني".

وكانت إيران قد هاجمت إسرائيل مساء الثلاثاء بإطلاق 200 صاروخ في هجوم غير مسبوق استهدف عددًا من الأهداف العسكرية الإسرائيلية.

وقال الحرس الثوري الإيراني أن 90% من الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل أصابت أهدافها بدقة، وأوضح أن العملية تمّت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش.

وعزا الحرس الثوري الهجوم إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية وأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مشيرًا إلى أنّ العملية تأتي بناء على حق إيران القانوني في الدفاع عن النفس.

و هدّدت هيئة الأركان الإيرانية إسرائيل بتدمير بناها التحتية بشكل واسع وشامل إذا ردّت على الهجوم الصاروخي.