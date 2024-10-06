فريق مومنتم بهندسة المنصورة يفوز بالمركز الأول في مسابقة جلوبال أكورتي

علماء كبار بالرغم من صغر أعمارهم إلا أنهم نبغوا في مشروعاتهم العلمية، وواكبوا التطور العلمي العالمي، ومثلوا مصر عالميًا.

وهم فريق" مومنتم"، طلاب بكلية الهندسة جامعة المنصورة، استطاعوا مؤخراً الحصول على المركز الأول بعد منافسته مع 156 فريقاً من مختلف جامعات مصر في المسابقة التي تنظمها داسو سيستم، الشركة العالمية وهي من أكبر الشركات التي أطلقت برمجيات التصميم بمساعدة الحاسوب.

"البوابة نيوز" التقت" هدير شلبي" قائد الفريق، وأوضحت أن المشروع بعنوان (Bio bottle)، وهو عبارة عن زجاجة ماء مبتكرة مصنعة من مواد قابلة للتحلل ومنها نبات البامبو، وتابعت أن ذلك بهدف تقديم حل مستدام وصديق للبيئة لمشكلة تلوث البلاستيك.

وتروي "هدير شلبي" أن تلك الزجاجة تتميز بقدرتها على فلترة المياه بشكل تلقائي عند دخولها، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في المناطق التي تفتقر إلى مصادر المياه النظيفة أو في حالات السفر والتخييم.

وتستكمل هدير ”الزجاجة تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية: الغطاء والفلتر الذي يقوم بتنقية المياه، الجسم الذي يحتفظ بالماء المصفى، والجزء الجاف في الأسفل مخصص لوضع بذور يمكن زراعتها في المناطق النائية أو أماكن وجود حروب أو كوارث طبيعية".

وتتابع أن الفريق مكون من طلاب كلية الهندسة بأقسام مختلفة بجامعة المنصورة وضم الفريق الطلاب: منار الحسيني رشاد، هدير السعيد شلبي، محمد معوض فؤاد، أحمد حسين أبو زيد، أحمد مصطفى قنديل.

هدير شلبي قائد فريق مومنتم تتحدث الي البوابة نيوز



وتروي "هدير شلبي" أن تلك الزجاجة تتميز بقدرتها على فلترة المياه بشكل تلقائي عند دخولها، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في المناطق التي تفتقر إلى مصادر المياه النظيفة أو في حالات السفر والتخييم.

نموذج المشروع



وتستكمل "هدير شلبي" أن الزجاجة تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية: الغطاء والفلتر الذي يقوم بتنقية المياه، الجسم الذي يحتفظ بالماء المصفى، والجزء الجاف في الأسفل مخصص لوضع بذور يمكن زراعتها في المناطق النائية أو أماكن وجود حروب أو كوارث طبيعية.

وتتابع أنه تم إجراء دراسة مالية شاملة وتحليل المشروع من مختلف الجوانب التجارية لضمان جدواه الاقتصادية واستدامته، كما تم تنفيذ محاكاة عملية لتصميم الزجاجة، واختبار أدائها في ظروف استخدام متنوعة للتأكد من قدرة الزجاجة على العمل بفعالية.

وتضيف “هدير شلبي” أن تلك الدراسة تهدف إلى ضمان تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة في الفلترة، وتحسين تجربة المستخدم مع مراعاة الحفاظ على البيئة والمجتمع.



وتتابع أن المشروع يخدم رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة حيث أن تطبيقه سيساهم في الحفاظ على نقاء الماء وتطهيرها من التلوث، كما أنه يساهم في الحفاظ على سلامة البيئة، والحد من تلوث البلاستيك، مشيرة إلى أن الفريق تأهل للمشاركة في المسابقة العالمية التي ستقام بالهند.

ويشار إلى أن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، أعلن مؤخراً عن تأهل فريقين من طلبة كلية الهندسة في المسابقة النهائية العالمية "جلوبال أكروتي 2024" والتي أقيمت برعاية فرع شركة تو بي كاد بمصر، وتمت التصفية على مستوى مصر وفازت كلية الهندسة جامعة المنصورة بالمركز الأول والعاشر من أصل 156 فريقاً متنافساً، وكان هذا الفريق (فريق مومنتم) هو الفائز بالمركز الأول.

وأشار الدكتور شريف بدوي عميد كلية الهندسة إلى فوز الفريق بالمركز الأول بمشروع "زجاجة مصنوعة من مواد صديقة للبيئة تقوم بفلترة المياه الملوثة من أي مصدر مائي وتوفير مياه نظيفة صالحة للشرب" والذي يحمل اسم Bio bottle، تحت إشراف الدكتور أحمد سامح عبد العزيز المدرس بقسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي.

بينما حصل الفريق الآخر على المركز العاشر بمشروع "تصميم وحدة لإنتاج الهيدروجين كوقود للسيارات صديق للبيئة باستخدام التحليل الكهربائي للمياه" تحت إشراف الدكتورة منى أبو العز المدرس بقسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي.

يأتي هذا المشروع تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية بيومي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور شريف مسعود البدوى عميد كلية الهندسة و إشراف المسابقة الدكتور محمد صبري سرايا الأستاذ المساعد بقسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم، واشراف الفريق دكتور أحمد سامح عبدالعزيز المدرس بقسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي،