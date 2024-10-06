مفاجأة.. محمد الشناوي يطلب 90 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لتجديد عقد محمد الشناوي حارس وقائد الفريق خلال الفترة الحالية للحفاظ على استقرار الفريق قبل الدخول في منافسات الموسم الجديد.

الأهلي يرغب في تجديد عقد محمد الشناوي

محمد الشناوي

ووفقا لمصادر داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي ترغب في تجديد عقد محمد الشناوي لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي في الوقت الذي طلب فيه قائد الفريق التجديد لمدة 3 مواسم.

قال المصدر، إن محمد الشناوي طلب الحصول على 90 مليون جنيه قيمة عقده في 3 مواسم، من أجل تجديد عقده مع المارد الأحمر بواقع 30 مليون جنيه في كل موسم نظرا للتضحيات التي قدمها من أجل الاستمرار في النادي الأهلي.

محمد الشناوي

وكان محمد الشناوي رفض عروضًا من بيراميدز وأندية سعودية في وقت سابق، براتب أكثر من مليون دولار في الموسم.

واختتم المصدر أن محمد الشناوي ينتظر جلسة مع محمد رمضان المدير الرياضي لحسم مفاوضات التجديد خاصة ان عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالى.