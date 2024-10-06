الأهلي يواصل استعداداته للسوبر المصري في غياب الدوليين

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لبطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي للحديث عن بعض الأمور المتعلقة بالاستعداد للمرحلة القادمة.

وخاض اللاعبون التدريبات البدنية المتنوعة في الجيم وملعب التتش، قبل أن ينخرط اللاعبون في أداء التدريبات الفنية تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا شارك فيه حمزة علاء ومصطفى مخلوف وحارسا فريق الشباب في ظل غياب محمد الشناوي ومصطفى شوبير لتواحدهما في معسكر المنتخب .

واختتم مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، فقرات المران بجانب من تدريبات الكرة وبعض التدريبات الخططية.

ويخوض الأهلي تدريباته خلال الفترة المقبلة استعدادًا لبطولة السوبر المصري والمقرر إقامتها في دولة الإمارات الشقيقة.