مصرع فلاح داخل ماكينة دراسة فول الصويا في الدقهلية

لقي عامل زراعي مصرعه بعدما جذبته ماكينة دراسة الفول الصويا أثناء عمله بأرض زراعية بمنشية بطاش مركز تمى الامديد محافظة الدقهلية، وجري استخراج الجثة من الماكينة وإيداعها بمشرحة مستشفى تمى الامديد المركزي تحت تصرفات النيابة العامة.

مصرع فلاح داخل ماكينة دراسو فول الصويا في الدقهلية:

كان اللواء حسام عبدالعزيز ، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد بمصرع مزارع جذبته ماكينة دراسة الفول الصويا أثناء عمله بأرض زراعية بمنشية بطاش دائرة المركز.

علي الفور انتقلت سيارة الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد الي مكان البلاغ بالفحص تبين أن ماكينة دراسة سحبت شخصا اثناء العمل فى ارض زراعية اثناء درس فول صويا وجرى استخراج الجثة من الدراسة وتبين ان الجثة للمدعو "جمال على محمد متولى، 45 سنة، ومقيم كفر سنجاب تمي الامديد".

وبالفحص المبدئى تبين أن الجثة بها تهتك بالرأس والصدر، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى تمى الامديد المركزي تحت تصرفات النيابة العامة،وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.