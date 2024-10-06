إصابة 11 فلسطينيًا جراء قصف إسرائيلي استهدف نازحين بمخيمي النصيرات وجباليا في غزة

أصيب 11 فلسطينيا، مساء اليوم الأحد، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومخيم جباليا شمال القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها " إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيمة تؤوي نازحين غرب مخيم النصيرات، مما أدى إلى إصابة 7 مواطنين ".

وأضافت أن الاحتلال قصف مركزا يؤوي نازحين في مخيم جباليا، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين، كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط منطقة الشاكوش شمال غرب رفح، جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41 ألفا و870 فلسطينيا، وإصابة 97 ألفا و166 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.