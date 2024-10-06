121.1 مليون دولار حصيلة "Joker 2" عالميا

تصدر الجزء الثاني من فيلم الدراما النفسية "Joker: Folie à Deux" للنجم خواكين فينيكس، إيرادات شباك التذاكر الأمريكي والعالمي عقب طرحه بصالات السينما نهاية الأسبوع الماضي.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 121.1 مليون دولار، جمع منها 40 مليونا في شباك التذاكر الأمريكي و81.1 مليونا في 78 دولة حول العالم. وفق موقع "فارايتي".

عُرض الفيلم على 25788 شاشة عرض خارج أمريكا الشمالية، ومن بين النتائج الأكثر بروزًا، حقق فيلم "Joker: Folie à Deux" إيرادات بلغت 8 ملايين دولار في المملكة المتحدة، و6.9 مليون دولار في ألمانيا، و5.6 مليون دولار في إيطاليا، و5.5 مليون دولار في المكسيك، و5 ملايين دولار في فرنسا. ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في اليابان الأسبوع المقبل قبل أن يُعرض لأول مرة في الصين في 16 أكتوبر.

تدور أحداث “Joker: Folie à Deux” حول آرثر فليك، الذي يواصل رحلته في مدينة جوثام المليئة بالفساد سجينًا داخل المصحة النفسية في أركام، ويقابل هارلي كوين فتنشأ العديد من المتاعب.