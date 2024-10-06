عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "عام من العدوان.. المعارك بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية تركزت في عدة محاور بغزة".

عام بالتمام على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، استخدم خلالها جيش الاحتلال أعتى أسلحته ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فعلى مدار 12 شهرا دارت المعارك بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية في عدد من المحاور، حيث تركزت الاشتباكات في شمال قطاع غزة في أحياء تل الهوى والشيخ عجلين والرمال الجنوبي، وكذلك حي الزيتون الذي واجه سحقا عمرانيا بالقوة النارية الإسرائيلية ترافقها عملية تهجير قسري لسكانه، حيث بدأ جيش الاحتلال المتوغل في شمال القطاع، محاولات لإحكام السيطرة وفصل منطقة الشمال منتهجا سياسة الأرض المحروقة.

ومنذ الأيام الأولى للحرب الإسرائيلية على القطاع، بدأت موجه نزوح الفلسطينيين إلى مناطق الوسط والجنوب باعتبارها أكثر أمانا إلا أن ضراوة العدوان واستمراره وتوسعه بكل شبر في القطاع، أوضح على مدار عام كامل أنه لا مكان آمنا في غزة.

أوامر الإخلاء المتتالية جاءت وفق خطط ممنهجة من بينها خطة الجنرالات التي يفترض وفق من وضعها أن تتم على مرحلتين، الأولى تتمثل في تهجير السكان المتبقين في شمال قطاع غزة ثم الإعلان عن منطقة عسكرية مغلقة، ومن الشمال إلى الوسط حيث دمرت الآلة العسكرية أمامها مخيمات جباليا والنصيرات اللتين تعرضتا لكثير من الاجتياحات الإسرائيلية.