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الأحد 06 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزيرا خارجية السعودية وأوكرانيا يبحثان هاتفيا الجهود المبذولة تجاه الأزمة الأوكرانية الروسية

الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان
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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبها، مستجدات الأزمة الأوكرانية الروسية والجهود المبذولة حيالها.
كما بحثا خلال الاتصال، حسبما نقلت وكالة أنباء السعودية (واس) العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وهنأ الأمير فيصل، أندري بمناسبة توليه منصبه، متمنيا له التوفيق في أداء مهامه.
وفي السياق، استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم في مقر الوزارة بالرياض، الأمين العام لمنظمة دول الكومنولث البارونة باتريشيا اسكتلند، وجرى، خلال اللقاء، بحث فرص تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل وزير الخارجية السعودي رئيس وزراء جزر سليمان جيريميا مانيلي، ووزير خارجيته بيتر شانيل أغوفاك، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا التي تهم البلدين.
وجرى، خلال اللقاء، توقيع اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل بين البلدين من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.

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