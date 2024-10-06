عاهل الأردن ورئيس الإمارات يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب على غزة ولبنان

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف الحرب على غزة ولبنان، وحماية المدنيين وخفض التصعيد بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني مع رئيس دولة الإمارات، اليوم /الأحد/ في قصر بسمان الزاهر؛ للتباحث حول العلاقات الأخوية المتينة والتطورات بالمنطقة.

وأكد العاهل الأردني ورئيس الإمارات عمق العلاقات الأردنية الإماراتية والحرص على توطيدها؛ بما يخدم مصالحهما ويعزز العمل العربي المشترك، وشهدا توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين حكومتي البلدين؛ للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتوفير فرص العمل، وتحسين سلاسل التوريد، وتسريع نمو القطاعات ذات الأولوية.

وأوضحا أهمية الاتفاقية التي تأتي نتيجة مسار طويل من العلاقات الاقتصادية المثمرة وتوفر قاعدة واسعة من الفرص، لتنميتها في المستقبل.

من جانبه..أكد الملك عبدالله الثاني تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في تحقيق رؤية البلدين المشتركة تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام وفتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي بينهما، مثمنًا دعم دولة الإمارات للجهود التنموية في الأردن.

وبدوره..رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوقيع الاتفاقية التي تعد الأولى لدولة الإمارات مع دولة عربية، مشيرًا إلى أنها تطور طبيعي للعلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وفي السياق، شهد العاهل الأردني ورئيس الإمارات توقيع اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين حكومتي البلدين، وبحثا مجالات التعاون الثنائي في الاقتصاد والاستثمار والتنمية المستدامة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة، مؤكدين حرصهما على بناء شراكات اقتصادية استراتيجية.

وعلى صعيد التطورات بالمنطقة، أكد الزعيمان ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف الحرب على غزة ولبنان، وحماية المدنيين، وخفض التصعيد بالمنطقة، مشددين على موقف البلدين الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوفهما مع الشعب اللبناني.

كما بحثا سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية للكارثة التي يعيشها أهالي غزة، وحذر العاهل الأردني من تبعات استمرار اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين بالضفة الغربية، وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

وأكد الزعيمان مجددًا على الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، والعمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين.

من جانبه..أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالدور التاريخي الذي يقوم به الأردن في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق على مختلف المستويات، مثمنًا دعم المملكة للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.

وودع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، في مطار ماركا، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لدى مغادرته الأردن والوفد المرافق مساء اليوم.