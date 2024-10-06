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الأحد 06 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان: سلسلة غارات على بلدة ميس الجبل و"حزب الله" يقصف تجمعا لقوات الاحتلال بمستعمرة "معلوت ترشيحا"

غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على لبنان
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شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الأحد سلسلة غارات على بلدة ميس الجبل في مرجعيون جنوبي لبنان.

وفي السياق، أشارت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إلى أن طيران الاحتلال شن أيضا غارة استهدفت بلدة يارون في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية.

ومن جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني أنه قام بقصف تجمع لقوات الاحتلال في مستعمرة "معلوت ترشيحا" بعدد من الصواريخ، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين في لبنان.

وأوضح الحزب أن الهجوم الجوي الذي شنه، في وقت سابق من اليوم، بالمسيرات الانقضاضية على قاعدة (7200) جنوب مدينة حيفا، استهدف مصنعا للمواد المتفجرة في القاعدة.

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