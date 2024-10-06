الدوري الألماني.. مرموش يشارك في تعادل إنتراخت فرانكفورت أمام بايرن بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين فريق إنتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش لاعب المنتخب الوطنى، ونظيره بايرن ميونيخ، بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى تجمع بينهما الان على ملعب "ديوتشى بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الألماني.

وقاد الفرعون المصرى مرموش فريقه إنتراخت فرانكفورت للتعادل بعد تسجيله هدف فريقه الأول فى الدقيقة الـ 22، وهوجو إيكيتيكي فى الدقيقة الـ 35، بينما سجل هدفى بايرن اللاعب مين جاي كيم فى الدقيقة الـ 15 و دايوت أوباميكانو فى الدقيقة الـ 38 من عمر اللقاء.



ودخل دينو توبمولر، المدير الفني لفريق إنتراخت فرانكفورت، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: كاوا سانتوس.

خط الدفاع: راسموس كريستينسن، توتا، روبن كوخ، آرثر ثيات.

خط الوسط: إلياس سخيري، فارس شعيبي، هوجو لارسون، أنسجار أكناوف

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي، عمر مرموش

ويحتل فريق بايرن ميونيخ صدارة ترتيب الدورى الألمانى برصيد 13 نقطة، بينما يحتل فرانكفورت الوصافة برصيد 12 نقطة.