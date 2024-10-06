رئيس الوزراء الكندي يدعو مواطني بلاده لمغادرة لبنان

حث رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الأحد، المواطنين الكنديين الذين ما زالوا في لبنان على التسجيل لإجلائهم على متن رحلات جوية خاصة ساعدت بالفعل أكثر من ألف شخص على المغادرة مع تدهور الوضع الأمني هناك.

وأوضح رئيس الوزراء وزعيم الحزب الليبرالي الحاكم أنه لا يزال مواطنون كنديون في لبنان لم يتمكنوا من المغادرة، مشيرا إلى أن حوالي 6000 شخص سجلوا للمغادرة، بينما يحاول المسؤولون إخراج أكثر من 2500 شخص بحلول يوم الثلاثاء.

وقال مسؤول في مكتب ترودو: "في نهاية هذا الأسبوع، تم تسجيل أكثر من ألف شخص حتى الآن، ونحن نعمل على تأمين المزيد من الرحلات الجوية الخاصة لإجلائهم".

وتابع "تم بالفعل إجلاء حوالي 1000 شخص، وما زال المسؤولون يحاولون ترتيب المزيد من الرحلات الجوية لضمان مغادرة جميع المواطنين الذين لا يزالون يرغبون في الخروج من لبنان".

وأضاف أن كندا لم تتمكن من ملء الرحلات الجوية بمواطنيها، وعرضت مقاعد على أشخاص من أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.