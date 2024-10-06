مراكز الاقتراع بالبرازيل تبدأ استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية

بدأت مراكز الاقتراع في البرازيل استقبال الناخبين، اليوم /الأحد/ للتصويت في الجولة الأولى من الانتخابات المحلية لاختيار رؤساء البلديات ونائبيهم وأعضاء مجالس البلدية لـ5569 بلدية.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي للبلاد، ومن المقرر أن تغلق في الساعة 5 مساءً، منوهة بأنه يحق لأكثر من 155 مليون ناخب مؤهل التصويت في هذه الانتخابات.

ومن المتوقع أن يتم عقد الجولة الثانية من الانتخابات المحلية في 27 أكتوبر الجاري في البلديات التي يتجاوز عدد الناخبين المسجلين فيها الـ200 ألف ناخب في حال لم يحصل أي من المرشحين لمنصب رئيس البلدية على أغلبية مطلقة.

وتتجه جميع الأنظار لمدينة "ساو باولو"، أكبر مدن البلاد، بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تقارب شديد في المنافسة بين 3 مرشحين على منصب رئيس البلدية هم رئيس البلدية الحالي ريكاردو نونيس، والنائب اليساري جيليرمي بولس والسياسي اليميني المتشدد بابلو مارسال.

وفي مدينة "ريو دي جانيرو"، يأمل رئيس البلدية الحالي إدواردو بايس في الفوز بولاية ثانية دون الحاجة للدخول في جولة إعادة، حيث أن استطلاعات الرأي التي جرت خلال الأسابيع الأخيرة أظهرت صعودًا مطردًا لمنافسه الرئيسي ألكسندر راماجيم، الذي شغل منصب المدير السابق لوكالة الاستخبارات البرازيلية في ظل ولاية الرئيس السابق جايير بولسونارو.