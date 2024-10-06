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الأحد 06 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يتعادل مع نوتينجهام

تشيلسى و نوتينجهام
تشيلسى و نوتينجهام
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تعادل فريق تشيلسى مع ضيفه نوتينجهام فورست، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.
احرز هدفى اللقاء اللاعب نوني مادويكي فى الدقيقة الـ 57 لصالح فريق تشيلسى، بينما جاء هدف الضيوف عن طريق اللاعب كريس وود فى الدقيقة الـ 49 من عمر اللقاء.
هذا التعادل اضاف نقطة لكل فريق ليصبح رصيد تشيلسى 14 نقطة فى المركز الرابع، بينما اصبح رصيد الضيوف 10 نقاط فى المركز التاسع.

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