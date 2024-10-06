الدوري الإسباني.. برشلونة ينتصر على ألفيس بثلاثية نظيفة

فاز فريق برشلونة على مضيفه ديبورتيفو ألفيس، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب "مينديزوروزا"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "لليجا".

أحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية برشلونة فى الدقائق الـ 7 و22 و32 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز نجح فريق برشلونة فى الابتعاد بصدارة ترتيب الدورى الإسبانى إلى 24 نقطة، بينما تجمد رصيد فريق ديبورتيفو ألافيس عند 10 نقاط فى المركز الـ 11.