مرور دمياط الجديدة يطلق مبادرة لمواجهة غلاء سيارات التاكسي

أطلقت وحدة مرور دمياط الجديدة اليوم الأحد، مبادرة "كن إيجابى..مبادرة توعوية من وحدة مرور دمياط الجديدة"، فى إطار التنسيق الكامل بين مديرية أمن دمياط، وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، ومجلس الأمناء، وتوجيهات اللواء عصام هلال، مدير أمن دمياط، والدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ،والدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء، والعميد محمد التل مدير إدارة مرور دمياط، للقضاء على الظواهر السلبية بالمدينة.

وفى إستجابة سريعة لمطالب مجلس الأمناء فى جلسته الأخيرة، قام اليوم، الرائد أحمد بليغ العناني رئيس وحدة مرور دمياط الجديدة، بتفعيل مبادرة توعوية جديدة بعنوان " كن إيجابى "للقضاء على ظاهرة إستغلال ومغالاة بعض سائقي التاكسي بالمدينة فى الأجرة.

أوضح الرائد أحمد بليغ، رئيس وحدةالمرور، أن المبادرة تضمنت لصق ملصق على كل سيارة تاكسي بالمدينة، موضح به التسعيرة الرسمية الجبرية، سعرفتح عدادالتاكسي (9 جنيه)، ويشمل أول كيلو متر، ثم (2.75 جنيه ) من ثاني كيلو متر.

أشاد الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء، بهذه المبادرة المحترمة، نظرا لورود شكاوى عديدة من سكان المدينة ، ضد بعض سائقي التاكسي بالمدينة، نظرا لمغالاتهم وفرضهم أجرة متفاوتة حسب الأهواء.

من جانبه أعرب الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز، عن سعادته وتقديره لتفعيل تلك المبادرة التى تليق بسكان المدينة، مشيدا بالدور الحيوى والملموس من سكان المدينة وروادها ،لوحدة مرور مدينةدمياط الجديدة، منذ تولى الرائد أحمد بليغ مهام عمله.

أهاب الرائد أحمد بليغ العناني، رئيس وحدة مرور دمياط الجديدة،بسكان المدينة وروادها، سرعة التفاعل والإيجايبة مع هذه المبادرة، والإبلاغ عن أى مخالفة من جانب سائقي التاكسي على الخط الساخن (136)، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

مؤكدا إستمرار تلك الحملات، والتصدي وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، ضد كل من يخالف القانون، والتعامل بكل حسم وقوة طبقا للقانون وعدم التهاون مع جميع صور المخالفات والظواهر السلبية، فى سبيل الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة دمياط الجديدة.