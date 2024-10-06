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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

التشويش على الطائرات.. ما دور «الإعاقة الإستراتيجية» بحرب أكتوبر 1973؟

حرب أكتوبر 1973
حرب أكتوبر 1973
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أكد اللواء مجدي علام، قائد كتيبة الإعاقة الاستراتيجية بحرب أكتوبر 1973، أن مهمة كتيبته في الحرب كان إعاقة التدخلات الإسرائيلية المعادية لحظة العبور، مشيرا إلى أن لحظة هجوم العدو على المعابر كانت فارقة ويتوقف عليها نجاح عبور القوات من الشرق للغرب.

وأضاف اللواء مجدي علام خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: دورنا كان تدعيم قوات الدفاع الجوي لعدم تدمير طائرات العدو للكباري، وتم الدفاع بعمل إعاقة لرادارات الطائرات، من خلال الإعاقة الخداعية أو الضوضائية لشاشة رؤية الطيار.

وأفاد اللواء مجدي علام أن التشويش يجعل الطيار المعادي غير متمكن من رؤية الأهداف المطلوب تدميرها، معلقا: حرب أكتوبر متفردة في تخطيطها، بداية من اقتحام المانع المائي حتى تدمير أجهزة العدو بالداخل الإسرائيلي.

واختتم قائلا: خطة الخداع الاستراتيجي كانت 50% من نجاح حرب أكتوبر، ومصر في هذه الحرب لم تقلد أي دولة أخرى، وإنما هي ابتكارات نابعة من أبناء القوات المسلحة.


 

اللواء مجدي علام قائد كتيبة الإعاقة الاستراتيجية حرب أكتوبر 1973 كتيبة الإعاقة الاستراتيجية بحرب أكتوبر 1973