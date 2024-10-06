بلدية كرمئيل: أصوات انفجارات سمعت دون تفعيل الإنذارات

كشفت بلدية كرمئيل عن سماع أصوات انفجارات في البلدة ومحيطها دون تفعيل الإنذارات والحدث قيد المراجعة.

وكان قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رميش، إن الوضع في جنوب لبنان لم يختلف في قطاعاته المختلفة، ففي القطاع الأوسط حيث بلدة رميش، التي تشهد من حولها عدة غارات مكثفة من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك القصف المدفعي من قبل قوات الاحتلال من المواقع العسكرية المواجهة لمنطقة الجليل الأعلى، والتي مازالت تطلق قذائفها تجاه بلدات عديدة في القطاع الأوسط وتحديدا بلدات عيتا الشعب ويارون ومارون الرأس.