حرب أكتوبر.. قائد كتيبة صواريخ يكشف مفاجآت مثيرة حول أصعب اللحظات

كشف اللواء علي الببلاوي قائد كتيبة صواريخ خلال حرب أكتوبر 1973، أن الهجوم المصري بالطائرات خلال الحرب بدأ الساعة 2 إلا خمس دقائق ولم يقابله هجوم معاكس.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن انتشار الطائرات المصرية فوق سيناء لم يستغرق سوى 5 دقائق.

وأردف اللواء علي الببلاوي قائد كتيبة صواريخ خلال حرب أكتوبر 1973، أنه تلقى معلومة بوجود حرب قبل الموعد المحدد لها بيومين واستلم المظروف وأبلغوه بعدم فتحه حتى تصل له كلمة السر.

وحول أصعب وقت مر عليه، قال إنه وقت تداخل العدو السلبي وهذا نوع من الحرب الإلكترونية لأن هذا يسبب التوتر له ويجعله لا يعرف الهدف الذي يريد ضربه وكان ذروة هذا يوم 14 أكتوبر وربما كانوا يستعدون للثغرة.

واختتم اللواء علي الببلاوي قائد كتيبة صواريخ خلال حرب أكتوبر 1973، أنه يوم 14 أكتوبر طلعت 4 طائرات مسيرة موجهة كانت تقوم بالتداخل للتشويش على الجيش المصري ولكن تم إسقاطها جميعًا.

