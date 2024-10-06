رئيس جامعة المنيا يشارك في احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر

شارك الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم، في الاحتفالية التي أقامتها المحافظة بمناسبة مرور 51 عاما على ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، ووضع محافظ المنيا إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، وقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار من رجال الجيش الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن وتحقيقًا لرفعته وإعلاءً لكرامته، وعزف الفرقة الموسيقية لقوات الأمن، السلام الجمهوري، وسلام الشهيد.



جاء ذلك بحضور دكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، اللواء مجدي سالم مدير أمن المنيا، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، العقيد أ.ح محمد توفيق المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، ولفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية وعدد من المحاربين القدماء، ورجال الدين الإسلامي والمسيحى بالمحافظة.

وقدم د. عصام فرحات التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللفريق أول القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وجميع أبناء القوات المسلحة من ضباط وجنود، وجميع أبناء الجامعة ومنتسبيها والشعب المصري العظيم بهذا اليوم المجيد، معرباً عن سعادته وفخره في المشاركة في الاحتفال بأعظم انتصارات مصر في عصرنا الحديث، في يوم سيبقي خالداً في ذاكرة الوطن جيلاً بعد جيل، ليكون معبراً عن شجاعة وبطولات أبنائه الذين جادوا بأرواحهم فداءً له، ليفرضوا واقعاً جديداً يشق طريق السلام والاستقرار، وصولاً لبناء الجمهورية جديدة.

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