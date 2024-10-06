اللواء نصر سالم يوضح تفاصيل دور كتيبته في حرب أكتوبر 1973.. فيديو

أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن مهمة كتيبته في الحرب كان إعاقة التدخلات الإسرائيلية المعادية لحظة العبور، أن جهاز الاستطلاع عمل منذ حرب 1967 حتى حرب أكتوبر، مشيرا إلى أن عناصر الاستطلاع كانت أول من أدار العمليات وكشف تحركات العدو أمام القوات المصرية.

وأضاف اللواء نصر سالم خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: معرفناش موعد حرب أكتوبر إلا بعد الضربة الجوية الأولى، مشددا على أن القوات الجوية أول من علم بقرار الحرب.

وأفاد اللواء نصر سالم أن الساعة 6 مساء يوم 6 أكتوبر بدأ مهمته في العمل بعمق سيناء بعد نجاح القوات في العبور.

وتابع قائلا: يوم 14 أكتوبر بكيت بشدة وبدأت أشعر بخوف بعد عودة طائرات العدو مرة أخرى وبداية تغيير الموقف، مواصلا: بدأت أوصف لقائد كتيبتي حاجة أول مرة أشوفها وكانت طيارة بدون طيار.

واختتم قائلا: الإسرائيليون مميزون جدا في عمل الموانع والأسلاك الشائكة، ومشيت مع جنودي 50 كيلو وأنا شايل 40 كيلو حمولة على ظهري، ونجحنا في عمل مجهود كبير في توفير المعلومات لقواتنا يوم 7 أكتوبر.