محافظ البحيرة: التعامل بكل حزم للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع البناء المخالف

وجهت الدكتورة چاكلين عازر، محافظ البحيرة، باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والقضاء عليها فى المهد والتعامل بكل حزم للحفاظ على الأراضي المستردة لمنع عودة التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة لأى حالة تبوير أو تشوين أو تجريف أو بناء يتم بشكل غير قانوني حفاظا على حق الدولة والرقعة الزراعية.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة أسامة داود، بالتنسيق مع الجهات المعنية بحملة مكبرة بنطاق الظهير الصحراوي بالوحدة المحلية لقرية آدم أسفرت عن إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 900 متر مربع عبارة عن مواد بناء ( حوالي 40 ألف طوبة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإزالة أي تعديات علي أراضي وأملاك الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.