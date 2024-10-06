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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جوميز يمنح كوستا تعليمات فنية على هامش مران الزمالك

جوميز
جوميز
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عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع الغيني جيفرسون كوستا مدافع الفريق، في نهاية المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً لبطولة كأس السوبر المصري.
ومنح جوميز اللاعب العديد من التعليمات الفنية الخاصة بمركزه.
وطلب المدير الفني من اللاعب العمل بكل قوة وتركيز في التدريبات وتنفيذ المطلوب منه على أكمل وجه.
ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

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