مدير بطولة السلة: جماهير الاتحاد السكندري عاشقة للعبة.. ونسعى للتويج بالألقاب

تحدث حازم الرجال أمين صندوق نادي الاتحاد السكندري ومدير البطولة العربية للأندية لكرة السلة في نسختها الـ36، عن تنظيم البطولة والتي يحتضنها نادي الاتحاد خلال الفترة من 1 وحتى 12 أكتوبر الجاري.

وأكد حازم الرجال في تصريحات صحفية، أن البطولة ناجحة على المستوى التنظيمي، ولم تحدث أي أزمات حتى الآن وكافة الأمور التنظيمية تسير بشكل جيد ومتميز، وكافة الوفود المشاركة في البطولة أشادت بالمستوى التنظيمي للحدث.

وتابع مدير البطولة العربية للأندية أن هناك تنسيقا كاملا بين الاتحاد العربي لكرة السلة ونادي الاتحاد السكندري، من أجل نجاح البطولة، مشيداً بالإمكانيات والكفاءات الإدارية التي يمتلكها نادي الاتحاد والتي تساعد على تنظيم كافة الأحداث العربية والدولية بالشكل اللائق باسم ومكانة النادي السكندري.

وعن غياب الأندية اللبنانية عن البطولة قال: "هناك حالة من الحزن عن غياب الفرق اللبنانية عن البطولة بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، وهم من أكبر منافسي الاتحاد السكندري في المنطقة العربية على مدار التاريخ".

وأكمل أن مستوى البطولة يعد متوسطا حيث أننا مازلنا في بداية الموسم، وهي إعداد جيد لجميع الفرق المشاركة للموسم المقبل.

وتطرق للحديث عن الحضور الجماهيري قائلاً: “أتوقع زيادة الحضور الجماهيري في الأدوار النهائية من البطولة، حيث أن الاتحاد السكندري يمتلك جمهورا عاشقا لكرة السلة ويعلم كل كبيرة وصغيرة في اللعبة بدرجة إمتياز”.

وعن سلة الاتحاد السكندري، أوضح أن فريق الاتحاد معتاد على المنافسة على الألقاب، ويدخل أي بطولة وهو مرشح قوي للتويج بها، مؤكداً أنه يتوقع تتويج الاتحاد بالنسخة الحالية من اللقب العربي، ويصبح اللقب الثامن في تاريخ نادي الاتحاد واللقب الرابع لمجلس الإدارة الحالي برئاسة الأستاذ محمد مصيلحي الذي يقدم كل الدعم اللازم لمجلس الإدارة وجميع الفرق.

وعن تطلعات نادي الاتحاد خلال الموسم المقبل، أتم حازم الرجال تصريحاته أن الفريق يتطلع للتتويج بدوري السوبر وبطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة THE BAL 5، ولقب السوبر المصري.

وتقام النسخة الـ36 من البطولة العربية لكرة السلة بمشاركة 12 فريقا تم تقسيمهم على مجموعتين كما يلي:

المجموعة الأولى: الاتحاد السكندري (مستضيف البطولة)، سموحة المصري، البطائح الإماراتي، الشارقة الإماراتي، كاظمة الكويتي، العربي القطري.

المجموعة الثانية: سبورتنج المصري، الوحدة الإماراتي، القادسية الكويتي، الغرافة القطري، سيب العماني، شعب حضرموت اليمني.