ads
الأحد 06 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الطيران الروسي يدمر معبرا للمسلحين الأوكرانيين عبر نهر أوسكول في خاركوف

خاركيف
خاركيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، تدمير معبر للمسلحين الأوكرانيين عبر نهر أوسكول بالقرب من بلدة جوروخوفاتكا في مقاطعة خاركيف.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) أن القوات الجوية الروسية دمرت بقنبلة جوية مزودة بوحدة تخطيط، معبرا للقوات المسلحة الأوكرانية عبر نهر أوسكول في منطقة جوروخوفاتكا بمقاطعة خاركوف.

وأشارت إلى أنه ردا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، يستهدف الجيش الروسي بإنتظام مواقع الأفراد والمعدات والمرتزقة، فضلا عن البنية التحتية من منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والسيطرة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا.

الدفاع الروسية الأوكرانيين جوروخوفاتكا خاركيف