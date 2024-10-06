الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يتعادل سلبيا مع مانشستر يونايتد

انتهى لقاء فريق أستون فيلا، الذى يستضيف نظيره مانشستر يونايتد، بالتعادل السلبى بدون أهداف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الأسبوع السابع من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، ولم ينجح كل منهم فى استغلال الفرص التى اتيحت له، او ترجمتها إلى أهداف.

ودخل إريك تين هاج المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، الللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أندريه أونانا .

خط الدفاع: نصير مزراوي، هاري ماجواير، جوني إيفانز، ديوغو دالوت.

خط الوسط: كوبي ماينو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو غارناتشو، ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند.

بينما خاض أوناى إيمرى المدير الفنى لفريق استون فيلا، الشوط الأول بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، باو توريس، لوكاس ديني.

خط الوسط: روس باركلي، يوري تيليمانس، جيدون فيلوجين.

خط الهجوم: ليون بايلي، مورجان روجيرس، أولي واتكينز.

هذا التعادل أضاف نقطة لكل فريق، ليصبح رصيد أستون فيلا 14 نقطة فى المركز الخامس، بينما اصبح رصيد مانشستر يونايتد 8 نقاط فى المركز الـ 14.