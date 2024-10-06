حريق داخل سلسلة مطاعم شهيرة أعلى وصلة دهشور بمدينة الشيخ زايد.. صور

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة ب5 سيارات إطفاء إلي موقع نشوب حريق داخل سلسة مطاعم شهيرة أعلى وصلة دهشور بطريق الشيخ زايد قبل مدخل زايد 4.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل سلسة مطاعم شهيرة أعلى وصلة دهشور بطريق الشيخ زايد قبل مدخل زايد 4، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات، وجارٍ السيطرة على الحريق وحصر التلفيات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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