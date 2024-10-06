عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "غزة.. الاحتلال يرفض المناشدات الدولية المطالبة بوقف إطلاق النار ويرتكب المزيد من المجازر".

مساع حثيثة وجهود دؤوبة بذلتها جميع الأطراف الدولية الفاعلة على مدار عام كامل من أجل التوصل لاتفاق يضم وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، لكنها قوبلت بتعنت شديد من جانب الاحتلال الإسرائيلي الذي مازالت آلته العسكرية متعطشة لسفك المزيد من دماء الفلسطينيين.

جهود الوساطة تصدرتها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية منذ الأيام الأولى لبدء العدوان على غزة، حيث قاد الوسطاء الثلاثة جولات مفاوضات عديدة من أجل إبرام صفقة تبادل والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المكلوم، نتجت عنها هدنة الأربعة أيام في شهر نوفمبر الماضي، وتم تمديدها ثلاثة أيام أخرى.