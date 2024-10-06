ads
الأحد 06 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مهند مجدي رئيسا لبعثة يد الأهلي في بطولة أفريقيا بالمغرب

مهند مجدي عضو مجلس
مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة كرة اليد رجال وسيدات المتوجهة إلى المغرب، استعدادًا للمشاركة في بطولة إفريقيا التي تستضيفها مدينة العيون خلال الفترة من 8 حتى 20 أكتوبر الجاري. 
 قام الدكتور مهند مجدي خلال الأيام الماضية بالاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بالسفر وأماكن الإقامة والانتقالات وملاعب التدريب، بالتنسيق مع الكابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد.

يد الأهلي تتوج ببرونزية كأس العالم للأندية

توج الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة العالم للاندية مصر 2024 بعدما حقق فوزًا تاريخيًّا على نادي برشلونة الإسباني بنتيجة 32-29، وحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية ‏لبطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب».‏

أقيمت المباراة على صالة العاصمة الإدارية، لتحديد الفريق صاحب المركز الثالث، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، وتفوق من البداية ‏بفضل الدفاع المحكم والاستحواذ الإيجابي وتألق محمد إبراهيم في حراسة المرمى، وتصدى للعديد من الكرات مع أداء قوي من جانب ‏إبراهيم المصري وعبد الرحمن فيصل ومحمد لاشين، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة 18-15.‏

واستمر الأداء المميز للاعبي الفريق في الشوط الثاني مع تألق كبير لأحمد عادل وياسر سيف وعمر سامي، مع قيادة فنية مميزة من ‏جانب ستيفان مادسن ليواصل الفريق هيمنته وينهي المباراة بالفوز بنتيجة 32-29 ليحصد المركز الثالث وبرونزية المونديال.‏

وضمت قائمة الفريق المشاركة في منافسات البطولة:‏ إبراهيم المصري - أحمد خيري - عبد الرحمن علي فيصل - أحمد عادل - ‏محسن رمضان - عمر خالد «كاستلو» - محمد لاشين - عمر سامي - سيف هاني - عبد الرحمن حميد - محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - ‏ياسر سيف - محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب - راضي محمد راضي- محمد صلاح السيد‎.‎

محمود الخطيب مجلس إدارة النادي الأهل مهند مجدي بعثة كرة اليد رجال وسيدات يد الأهلي تتوج ببرونزية كأس العالم ‏للأندي